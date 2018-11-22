باكستاني يقتل زوجتيه وهذا السبب..

2018/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت الأنباء الواردة من المنطقة، بأن القاتل يدعى محمد رياست الملقب باسم "جكا" لم يتمكن من السيطرة على أعصابه عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوجتيه اللتين كانتا تعيشان معه في بيت واحد في ضاحية ستوكتله بمنطقة لاهور، ما دفعه إلى إخراج بندقيته الرشاشة وأردى زوجتيه قتيلتين رميًا بالرصاص.ومن جانبها، أحالت الشرطة المحلية جثتي الزوجتين إلى المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية.وبينت الشرطة، أن كلا الزوجتين بشرى بي بي (40 عامًا) ونسرين (42 عامًا) فارفتا الحياة فورًا لإصابتهن بالطلقات العشوائية عن قرب، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الزوج الفار.انتهى .ك ر

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