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شاهد بالفيديو | الشرقية وكلام الناس يتابعان علاج المواطنين بمستشفى الواسطي
2018/11/22 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الشرقية وكلام الناس يتابعان علاج المواطنين بمستشفى الواسطي

مصدر الفيديو: YSFA17kOWco

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