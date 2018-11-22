2018/11/22 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | الشرقية وكلام الناس يتابعان علاج المواطنين بمستشفى الواسطي

مصدر الفيديو: YSFA17kOWco

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