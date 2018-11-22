خلال مشاركته بـ”يوم بغداد”.. الكعبي: العاصمة يجب ان تستعيد ألقها

2018/11/22 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شارك النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في الاحتفالية السنوية التي أقامتها امانة بغداد، عصر اليوم الخميس، بمناسبة يوم بغداد في قاعة الحكيم بجامعة بغداد.

واوضح الكعبي خلال تصريح صحفي ان “العاصمة بغداد يجب ان تستعيد نشاطها وألقها الخدمي والاقتصادي والسياحي والثقافي والحضاري”، لافتا الى ان “من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة التحرك الجاد والسريع لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وإعادة بناء البنى التحتية ودعم الإصلاح الاقتصادي في كافة إرجاء البلاد”.

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