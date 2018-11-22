رجل يقتل زوجتيه معاً والسبب

2018/11/22 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ أقدم باكستاني في مدينة لاهور الأثرية شرقي باكستان؛ على قتل زوجتيه رميًا بالرصاص؛ ومن ثم لاذ بالفرار.وأوضحت الأنباء الواردة من المنطقة؛ بأن القاتل ويدعى محمد رياست الملقب باسم “جكا”، لم يتمكن من السيطرة على أعصابه عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوجتيه اللتين كانتا تعيشان معه في بيت واحد في ضاحية […]

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