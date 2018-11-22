فرنسا تعاقب السعودية

2018/11/22 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت فرنسا يوم الخميس إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ”مقتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية“.

وأضاف البيان ”فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل.



وتتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا“.

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