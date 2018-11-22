ضريبة على الكتب/ وارد بدر السالم

2018/11/22 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتج الناشرون العراقيون والكتاب وباعة الكتب ودور النشر على مشكلة جمركية أخرى تؤثر على صناعة الكتب في البلاد.

وقد دفعت هيئة الجمارك العراقية هذا الصرخات في ميناء الفاو الجنوبي في البصرة حاملاً حاويات تحمل مئات الآلاف من الكتب العلمية والأدبية والدينية والفلسفية وتخضعها للتعريفات غير المرئية خلال 15 عاماً.

في السابق ، كان استيراد الكتب دون أي عوائق أو واجبات أو مصادرة.



لم يتجاوز معدل التعريفة الجمركية على الكتب 1٪.



تغيرت الأمور بعد وصول عشرات الحاويات من المصادر العربية ، وخاصة لبنان وسوريا ومصر ، المخصصة لأصحاب الكتب والناشرين.



وقد احتُجزوا لأن ضريبة استيراد جديدة بلغت 15 في المائة شملت الكتب وكان يتعين دفعها.

وستؤثر التكلفة الإضافية على القراء ، بالطبع ، الذين سيضطرون إلى دفع أكثر مما كانوا يتوقعون.



القرار ، إذا تم تنفيذه ، سيعطي صعوبة أساسية في التقاط الكتب والقراءة.

بعث الناشرون وكتبو الكتب برسالة مفتوحة جذابة باسم الثقافة والمعرفة إلى السلطات الضريبية والمسؤولين في وزارات الثقافة والتجارة والجمهور.



وسعوا لحماية الكتب من حملة حكومية منظمة تسعى إلى اضطهاد الحركات الفكرية والرقابة عليها من خلال فرض ضرائب عالية على جميع أنواع الكتب ، مع عدم الإشارة إلى أحكام القوانين العراقية والدولية التي تدعم الكتب وتعفيها من الرسوم الجمركية أو الرسوم الجمركية.

نشر الناشرون عددًا كبيرًا من الطعون من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية.



طالبت جمعية الناشرين العراقيين مجلس الوزراء بالمساعدة في تخفيف العبء الضريبي على الكتب المستوردة واستبدال التعرفة الجديدة ، والتي ترفع التكاليف عدة مرات.

ومن الغريب أن لجنة مشتركة من وزارة التجارة وهيئة الجمارك أرسلت فريق عمل "سري" إلى شارع المتنبي في بغداد لتقييم أسعار الكتب في المكتبات ، فقط لفرض ضريبة جديدة بقيم غامضة.



تعتمد التعريفة على التفتيش الميداني المباشر الذي يسترشد بالعوامل الاقتصادية مثل حجم الكتاب وليس قيمته الثقافية والمعرفة.

لم تأخذ فرقة العمل في الاعتبار أن شارع المتنبي هو سوق يحكمه العرض والطلب.



إنه مليء بالخصوصيات والممارسات المشكوك فيها، مثل التجارة الواسعة في النسخ المصورة من الأعمال العربية والدولية الرئيسية.

لذلك ، لا يمكن استخدام الملاحظات التقريبية للقوة العاملة لتحديد الضرائب التي يتعين على القراء تحملها.



كان من الواضح أن فريق العمل لم يقم ، ولا يمكنه ، أن يقيم بشكل صحيح مشهد الكتاب في الأسواق العراقية من فحص ميداني لعينات عشوائية من عشرات الكتب وسط الآلاف.

ومن المفارقات أن وزارة الثقافة لا علاقة لها بهذا الإجراء رغم أنها مؤسسة الدولة الأكثر اهتماماً بظروف الكتب ودور النشر في العراق.



كان القرار المالي والتجاري بحتة.

ومع ذلك ، قال الناشرون إن هناك حملة منظمة للقضاء على الثقافة الوطنية التي تنتشر على مستوى العالم - وهو أمر لا يبدو جيداً بالنسبة للأحزاب التي تقف وراء الحملة والكيانات التي تحاصر الكتب وتقلل من وجودها في الحياة اليومية العراقية.



لكن الناشرين فشلوا في تسمية تلك الأحزاب.

من الممكن قراءة ما بين خطوط الحالة العامة التي تهيمن عليها الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تبطن جيوبها وتدفع أجنداتها بالإيرادات الضريبية ، كما تشير إليها العبارة الدائرية للبيان.

وهذا ما جعل الناشرين والكتاب يعتبرون التدبير ظالمًا في دولة افتتحت ثقافياً منذ عام 2003.



ومن شأن هذا الإجراء أن يزيد بالضرورة من تكلفة الكتب التي تصل إلى بغداد ، وبالتالي سيزيد من الأسعار للمواطنين الذين يعيشون في وضع اقتصادي صعب.



عندما تتعامل الجمارك مع الكتب تماما مثل أي سلع تجارية أخرى ، فإنها لا تساعد في إعطاء الكتب والثقافة قيمة مضافة خاصة في المجتمع.

تتولى وزارة التجارة وهيئة الجمارك ومجلس الوزراء تحديد مواعيد الواردات والصادرات وفقاً لأهميتها ولكن لإدراج الكتب في هذه الفوضى من خلال تسويتها وفرض ضرائب عليها لا تخدم هدف نشر المعرفة والثقافة في المجتمع.



خاصة وأن الكتب ، سواء كانت علمية أو دينية أو أدبية أو للأطفال ، هي حاجة فكرية وليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها.

في جميع الاحتمالات ، ستقوم وزارة الثقافة بالتخلي عن المطالب الملحة للمتظاهرين لأن الوزير المعين حديثا سيتولى القيادة مع بدء المظاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضريبة على الكتب/ وارد بدر السالم) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضريبة على الكتب/ وارد بدر السالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).