English | وظائف


شاهد بالفيديو | برنامج شوف السلطة الرابعة | الحلقة 8 مع قحطان عدنان 22-11-2018
2018/11/22 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | برنامج شوف السلطة الرابعة | الحلقة 8 مع قحطان عدنان 22-11-2018

مصدر الفيديو: 18w4aogqDkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | برنامج شوف السلطة الرابعة | الحلقة 8 مع قحطان عدنان 22-11-2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | برنامج شوف السلطة الرابعة | الحلقة 8 مع قحطان عدنان 22-11-2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).


كامل التفاصيل في: قناة دجلة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ قرقاش ينتقد بعض وسائل الإعلام التي تفبرك أخبارًا عن الخليج
⋙ اعتقال امرأة متهمة بقتل ابنها من طليقها بمساعدة زوجها الحالي في العمارة
⋙ منظمة الهجرة: مليون نازح عراقي لم يعودوا لمناطقهم حتى الآن
⋙ #فالح الحمراني - في خلفيات الصراع على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
⋙ #امين يونس - حمكو .. والهجرةُ إلى كندا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | حياتك الادوية 22 11 18
⋙ شاهد بالفيديو | الشرقية وكلام الناس يتابعان علاج المواطنين بمستشفى الواسطي
⋙ بالصور.. مسنة تنفق ما تملك لتتزوج شاباً خسرته بعد زواجهما
الأكثر شيوعا