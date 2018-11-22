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تركيا.. إنتاج مشترك لنظام دفاعي صاروخي مع روسيا
2018/11/22 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت أنقرة إنها تنتظر استلام الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية مع نهاية العام 2019، مشيرة إلى أنه في ذلك الوقت سيبدأ الإنتاج

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