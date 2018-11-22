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رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
2018/11/22 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

 

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي مساء اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع

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