رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

2018/11/22 | 21:37

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استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي مساء اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع

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