اعتقال مطلوبين بينهم بتهمة الارهاب في كربلاء

2018/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في كربلاء، اليوم الخميس، باعتقال مطلوبين بينهم بتهمة "الارهاب" في المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء تنفذ عملية أمنية في شمال وغرب مدينة كربلاء واسفرة العملية عن إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب".

وأضاف "كذالك إلقاء القبض على متهمين ٢ مطلوبين وفق المادة ٤٠٦ إلى محافظة بابل وكذالك إلقاء القبض على ٤ مطلوبين بمواد جنائية خطيرة إلى المحافظة".انتهى/س

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