English | وظائف


النزاهة : ضبط تلاعب وتزوير واختلاس في بلدية سفوان
2018/11/22 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر بيان للهيأة حصلت " الغدير " على نسخة منه، ان دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت الى عمليات الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة ضبط قضائية ،من قبل فريق التحرِّي والضبط القضائي في مديرية تحقيق البصرة  .

وكشف عمليات تلاعب وتزوير باستخدام وصولات وهمية في إطفاء مبالغ مالية مقدارها ثلاثة مليارت دينار في بلدية سفوان.  مضيفة أن الفريق تمكن أيضاً من ضبط وصولات شراء مزورة بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية لــ(17) غطاساً من مناشئ هندية وتركية وصينية.وأشارت إلى ضبط اختلاس مبلغ مالي من قبل مسؤول الحسابات في البلدية الذي قام بتزوير توقيع مدير البلدية على أحد الصكوك وتظهير الصك إلى أخيه الذي تسلم المبلغ من مصرف الرافدين  في المدينة .  وأكَّدت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.انتهى   ع.س  

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة : ضبط تلاعب وتزوير واختلاس في بلدية سفوان) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة : ضبط تلاعب وتزوير واختلاس في بلدية سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/11/22
⋙ مصدر: تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الخروقات والفساد في نينوى
⋙ إعلان موعد إفتتاح برج بغداد بحلته الجديدة
⋙ استدعاء 34 ضابطآ على خلفية حرق القنصلية الايرانية في البصرة
⋙ تقرير : الهولنديون اطول شعوب العالم ..!
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/11/22
⋙ بالفيديو.. خبير: إدارة ترامب تهدف لإحتواء إيران في سوريا والعراق معًا .. وطهران ستخرج من دمشق منهزمة
⋙ بالصور.. العراق يحرز ميداليات متنوعة بمارثون ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان
الأكثر شيوعا