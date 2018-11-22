النزاهة : ضبط تلاعب وتزوير واختلاس في بلدية سفوان

2018/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيأة حصلت " الغدير " على نسخة منه، ان دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت الى عمليات الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة ضبط قضائية ،من قبل فريق التحرِّي والضبط القضائي في مديرية تحقيق البصرة .وكشف عمليات تلاعب وتزوير باستخدام وصولات وهمية في إطفاء مبالغ مالية مقدارها ثلاثة مليارت دينار في بلدية سفوان. مضيفة أن الفريق تمكن أيضاً من ضبط وصولات شراء مزورة بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية لــ(17) غطاساً من مناشئ هندية وتركية وصينية.وأشارت إلى ضبط اختلاس مبلغ مالي من قبل مسؤول الحسابات في البلدية الذي قام بتزوير توقيع مدير البلدية على أحد الصكوك وتظهير الصك إلى أخيه الذي تسلم المبلغ من مصرف الرافدين في المدينة . وأكَّدت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.انتهى ع.س

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