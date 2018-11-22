جنرال ايراني : القواعد الاميركية في مرما صواريخنا

2018/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني العميد امير علي حاجي زادة , اليوم الخميس ، بان القواعد الاميركية في المنطقة هي في مرمى صواريخ الحرس الثوري.

وقال العميد حاجي زادة في تصريح صحفي وتابعته "الغدير" ان القواعد الاميركية في محيط ايران هي في مرمى صواريخنا ومنها تبعد ما بين 300 الى 400 كم".واشار العميد حاجي "الى العمليات الصاروخية الثلاث التي نفذت ضد الارهابيين في خارج البلاد وقال انه تمت اصابة الاهداف بصواريخ بالغة الدقة ما عدا اثنين منها اقدمت على الانتحار لاسباب تقنية حيث ان هذه الصواريخ مزودة بنظام تقدم بموجبه على الانتحار فيما لو حصلت اي اشكالية من حيث المدى والاتجاه وغير ذلك".واعتبر حاملة الطائرات الاميركية التي تحمل ما بين 40 الى 50 مقاتلة و 6 آلاف جندي بانها تشكل هدفا مناسبا في ضوء ما تمتكله ايران من صواريخ بالستية بالغة الدقة بمدى 700 كم".ونوه الى ان بلاده تمتلك مجموعة متنوعة من الطائرات من دون طيار مغتنمة من اميركا والكيان الصهيوني منها "MQ1" و"MQ9" و"شادو" و"سكن ايغل" و"RQ170" الاميركية و"هرمس" الصهيونية".انتهى .



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