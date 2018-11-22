الهيئة الادارية لنادي كربلاء تلتقي وزير الشباب والرياضة ولجنة من الوزارة ستزور المحافظة

2018/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي اليوم الخميس وفي مكتبه الخاص بالوزارة الهيأة الإدارية لنادي كربلاء المنتخبة.

ونقل مصدر اعلامي لوكالة نون ان العبيدي وخلال اللقاء أكد بعودة جميع الأملاك التي سٌلبت من النادي ومنها (المسبح، مقر النادي القديم "نادي الطف").

كما شكل الوزير لجنة خاصة برئاسة عصام الديوان لزيارة محافظة كربلاء الأسبوع المقبل من أجل حل المشاكل الخاصة بالأستثمار أعلاه.

رئيس نادي كربلاء:وزير الشباب واعدنا بارجاع الايرادات الى النادي ولقاء رئيس النادي السابق بالوزير غير شرعي

وقال احمد هدام رئيس نادي كربلاء في حديث لوكالة نون الخبرية في وقت سابق ان وزير الشباب والرياضة واعد نادي كربلاء خلال زيارته المحافظة بمنح الايرادات المالية التي تذهب الى الوزارة الى نادي كربلاء من اجل دعمه ماليا وان خبر عودة النادي الى دوري الاضواء بقرار عار عن الصحة ومنافي للقوانين

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