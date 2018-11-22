المالكي يستقبل البارزاني في مكتبه ببغداد

2018/11/22 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمكتب المالكي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، ومستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة”.

واكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية لتجاوز التحديات ، والعمل على حل الاشكالات العالقة بين المركز والاقليم عبر الدستور.

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