المالكي وبارزاني يشددان على أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية

2018/11/22 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، تلقته "الغد برس"، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، ومستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة".واكد الجانبان وفقا للبيان، على "أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية لتجاوز التحديات، والعمل على حل الاشكالات العالقة بين المركز والاقليم عبر الدستور".

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