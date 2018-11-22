حادث سير جنوب الناصرية يتسبب بمقتل وجرح ثمانية اشخاص بينهم ايرانيين

2018/11/22 | 21:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن وقوع حادث سير أدى لمصرع وإصابة ثمانية مواطنين.

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن وقوع حادث سير أدى لمصرع وإصابة ثمانية مواطنين.

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