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ما حقيقة فوائد عصير الكرفس الإعجازية؟
2018/11/22 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أصبح عصير الكرفس في الآونة الأخيرة موضع اهتمام الناس ونقاشاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى أن كثيرا من نجوم هوليود يصرحون بحبهم لهذا العصير، فهل هو مفيد فعلا؟ لقد أصبح الكرفس غذاء مهما بالنسبة للكثيرين، وبات الناس واثقون من أن عصيره مفيد جدا، بل هم يعتقدون أنه دواء يساعد في علاج العديد من […]

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