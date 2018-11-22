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فرنسا تحظر سفر سعوديين وتحذر من توسيع عقوباتها
2018/11/22 | 21:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولية- كلكامش برس؛ فرضت وزارة الخارجية الفرنسية؛ اليوم الخميس؛ عقوبات تشمل حظر السفر على 18 سعوديا على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وحذرت الوزارة في بيان من أن العقوبات قد “يتم توسيعها في ضوء مجريات التحقيق”.

وكانت الدانمارك قد أعلنت في وقت سابق الخميس تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية في إطار نفس القضية.

أعلنت وزارة […]

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