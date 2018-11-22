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سوريا : اهالي الرقة يتظاهرون ضد الاحتلال الامريكي ويطالبون بتدخل الجيش السوري
2018/11/22 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مصادر أهلية في محافظة الرقة السورية ان" الأهالي يتظاهرون ضد الاحتلال الأمريكي.

واضافت المصادر ان" الاهالي ناشدات الجيش السوري بالتدخل لتحريرها.

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