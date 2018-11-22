بارزاني: سندعم تشريع قوانين تلبي تطلعات العراقيين

2018/11/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، دعمه للسلطة التشريعية في العراق وتشريع قوانين تلبي تطلعات العراقيين.جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مساء اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، فقد جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والعلاقة بين المركز والإقليم والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق على الأصعدة كافة.اللقاء شدد على ضرورة توحيد الجهود؛ من أجل دعم الحكومة ومساندتها في تطبيق المنهاج الحكومي وبما يضمن إيجاد حلول للمشاكل والأزمات القائمة، ويسهم في تقديم الخدمات للمواطنين والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار.ورحب رئيس مجلس النواب بزيارة بارزاني للعاصمة بغداد، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائه؛ للنهوض بواقع الإعمار والبناء، داعيا إلى المزيد من العمل السياسي المشترك بين جميع القوى الوطنية؛ لتذويب الخلافات والمشاكل من أجل مصلحة العراق العليا.من جانبه أكد بارزاني دعمه للمؤسسة التشريعية للعمل على تشريع القوانين التي تسهم في النهوض بواقع البلاد ودعم الاستقرار السياسي وتنعكس إيجابا على الواقع اليومي للمواطن في تلبية تطلعاته.

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