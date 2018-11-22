الرئيس بارزاني يجتمع بالحلبوسي والمالكي

2018/11/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد ...

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس، بكل من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي.

وكان الرئيس بارزاني قد التقى في وقت سابق، الخميس، بكل من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس تحالف ‹الفتح› هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وغيرهم من كبار القادة العراقيين.

وعقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والوفد المرافق له، اجتماعاً مع محمد الحلبوسي في مجلس النواب.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس بارزاني يبحث خلال لقاءاته العديد من الملفات الهامة، من بينها دعم حكومة عادل عبد المهدي، والعلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وأوضاع ‹المتنازع عليها›، ومواضيع أخرى كالموازنة الاتحادية وحصة الإقليم منها وميزانية البيشمركة وغيرها.

وفي وقت لاحق، اجتمع الزعيم الكوردي بزعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي، حيث حضر اللقاء كل من مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس تحالف ‹الفتح› هادي العامري.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وصل صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، للاجتماع بكبار القادة العراقيين، على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي .

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للرئيس بارزاني إلى العاصمة العراقية، بعد استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر/ أيلول 2017 والحملة العسكرية العراقية غير المبررة التي أعقبته في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام على مدينة كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

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