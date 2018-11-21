2018/11/22 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الحصاد الاخباري 21-11-2018 ...
الشرقية نيوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | الحصاد الاخباري 21-11-2018 ... الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشرقية نيوز
مصدر الفيديو: 3svUfLLwmAw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | الحصاد الاخباري 21-11-2018 ... الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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