واع/ القبض على ارهابي في ابو غريب غربي بغداد

2018/11/22 | 21:49

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22/11/2018 21:26:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ان القوات الامنية القت القبض على ارهابي في ابو غريب غربي بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 24 الفرقة 6 التابعة لقيادة عمليات بغداد، القت القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في منطقة السلاميات بقضاء ابو غريب".

يذكر ان العاصمة بغداد تشهد، في الآونة الاخيرة، استقرارا امنيا ملحوظا، الا ان هذا الاستقرار يتعرض في بعض الاحيان الى التعكير عن طريق عبوات ناسفة وعمليات قتل منظمة اضافة الى العثور على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

ت/ب.ش

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