منظمة التجارة:مجموعة العشرين طبقت إجراءات لتقييد التجارة بـ481 مليار دولار

2018/11/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت منظمة التجارة العالمية إن دول الأعضاء في مجموعة العشرين طبقت 40 تدبيراً جديداً لتقييد التجارة تغطى حوالي 481 مليار دولار في الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر الماضي.

وأضافت منظمة التجارة في بيان صادر اليوم الخميس، أن القيود الجديدة التي فرضتها المجوعة التي تضم أكبر اقتصاديات في العالم تغطي 6 أمثال ما كانت عليه في الفترة السابقة من منتصف أكتوبر 2017 حتي منتصف مايو 2018.

وتعد هذه القيود هى الأكبر منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية مراقبة تجارة مجموعة العشرين في عام 2012.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "روبرتو أزيفيدو" إن نتائج التقرير يجب أن تكون مصدر قلق كبير لحكومات مجموعة العشرين والمجتمع الدولي بأسره.

وتابع "أزيفيدو" بأن مزيداً من التصعيد يشكل تهديدًا حقيقيًا، قائلاً: "إذا استمر المسار الحالي في تقييد التجارة فستزداد المخاطر الاقتصادية مع التأثيرات المحتملة على النمو والوظائف وأسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "أزيفيدو" أن منظمة التجارة العالمية تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تهدئة الأوضاع التجارية لكن الحلول ستحتاج إلى إرادة سياسية وقيادة من مجموعة العشرين والتي سيجتمع قادتها في الأرجنتين الأسبوع المقبل.

وذكر البيان أن ثلاثة أرباع القيود التجارية الأخيرة تتمثل في زيادة الرسوم الجمركية، مع انتقام الدول من تعريفات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس.

بينما أشار البيان إلى أن دول مجموعة العشرين قامت بمتوسط شهري 7 إجراءات لتحرير التجارة، مثل تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات ورسوم التصدير، لتصل قيمة التجارة التي تغطيها هذه التدابير 216 مليار دولار.

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