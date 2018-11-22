2018/11/22 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأصدر باتريس إيفرا ظهير مانشستر يونايتد السابق اعتذاراً عن الفيديو السابق له، الذي شهد تصرفات غريبة له مع دجاجة!

وقال إيفرا في فيديو جديد عبر إنستجرام:"بالأمس قمت بنشر فيديو وخرج الأمر عن السيطرة، لقد كان فقط من أجل عيد الشكر.



البعض وجدوه مضحكاً والبعض الآخر وجدوه غريباً، وغيرهم وجدوه مقززاً.



نحن كلنا مختلفين".



اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟

وأضاف:"لقد عانقت اللحم وقبلته فقط، ربما ذهبت بعيداً عندما قمت بمص أصابع قدم الدجاجة"!

وعن انتقادات النباتيين له إثر تلك المقطع، سخر إيفرا منهم أيضاً بقوله:"رأيت النباتيين يزحفون في حديقتي ويأكلون العشب، ولا أقول شيئاً حيال ذلك".

وتابع:"أحياناً أراهم يضعون الأجراس حول أعناقهم مثل البقر.



إنهم يأكلون كل شيء، الزهور والعشب، نحن بحاجة للأشجار! أنا أحب تلك اللعبة"!

وكان مقطع إيفرا قد أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيفرا يعتذر عن فيديو "الدجاجة" ويسخر من النباتيين!) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيفرا يعتذر عن فيديو "الدجاجة" ويسخر من النباتيين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).