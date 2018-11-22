كارتيرون: الحكم احتسب أخطاء عكسية ولاعبي الأهلي يشعرون بالإحباط

2018/11/22 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن لاعبي الوصل الإماراتي تعمدوا إضاعة الوقت منذ بداية المباراة، في الوقت التي حاول فريقه تسجيل هدف فيه.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن حكم اللقاء قام باحتساب أخطاء عكسية ضد الأهلي، بعد تسجيل وليد سليمان هدفًا.

المدرب الفرنسي شدد على أن لاعبي الأهلي يشعرون بالإحباط، لأنهم كانوا يتمنوا الفوز واستكمال مسيرة بطولة كأس زايد للأندية.



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— جول مصر (@goaleg) November 21, 2018الأهلي ودّع بطولة كأس زايد للأندي الأبطال، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الوصل الإماراتي في مباراة العودة بدور الـ16.

خروج الأهلي من البطولة العربية، جاء بعد أيام من خسارته لدوري أبطال إفريقيا من الترجي التونسي في المباراة النهائية.

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