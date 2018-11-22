خالد بيومي: ما نراه ليس الأهلي ولكن فريقًا شبيه له

2018/11/22 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، على أن النادي الأهلي يضم عناصر لا تستحق أن تتواجد في صفوف الفريق وارتداء قميصه.

بيومي أضاف خلال تحليله عبر فضائية "أبو ظبي" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، لم يستطيع قراءة المباراة فنيًا جيدًا، وتغيير أحمد الشيخ لم يكن تغيير جيد.

وتابع "بالطبع تغيير أحمد الشيخ ليس هو السبب الرئيسي في تعادل الوصل، ولكن كارتيرون لم يكن موفق في هذا الاختيار".



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— جول مصر (@goaleg) November 21, 2018خالد بيومي قال "الأهلي بعد هذه المباراة سينهار، وجماهيره كانت تشعر بالقلق بعد التعادل في مباراة الذهاب، ولكن الأهلي يحتاج إلى تقييم في أشياء كثيرة".

واختتم بيومي تصريحاته مؤكدًا على أن ما نراه ليس النادي الأهلي، بل فريقًا شبيه له.

الأهلي ودّع بطولة كأس زايد للأنديه الأبطال، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الوصل الإماراتي في مباراة العودة بدور الـ16.

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