2018/11/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نفى رئيس تحالف المحور الوطني، خميس الخنجر، الخميس، مهاجمته زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد تداول وسائل إعلام بيانًا منسوب إلى تحالف “المحور الوطني”. وقال المكتب الاعلامي للخنجر، اليوم (22 تشرين الثاني)، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه إن “الخنجر لم يصدر أي تصريح أو بيان بخصوص مطالبة السيد مقتدى الصدر بتقديم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخنجر: لم نهاجم الصدر ونطالب بتقديم أدلة “بيع الوزارات” إلى القضاء) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخنجر: لم نهاجم الصدر ونطالب بتقديم أدلة “بيع الوزارات” إلى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).