2018/11/22 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق مبدئي على تشكيل تحالف رباعي يضم بارزاني والمالكيًوالفياض والعامري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/22 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

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