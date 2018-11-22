English | وظائف


اتفاق مبدئي على تشكيل تحالف رباعي يضم بارزاني والمالكيًوالفياض والعامري
2018/11/22 | 21:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتفاق مبدئي على تشكيل تحالف رباعي يضم بارزاني والمالكيًوالفياض والعامري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/22 | 21:59.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق مبدئي على تشكيل تحالف رباعي يضم بارزاني والمالكيًوالفياض والعامري) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق مبدئي على تشكيل تحالف رباعي يضم بارزاني والمالكيًوالفياض والعامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مصدر: تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الخروقات والفساد في نينوى
⋙ إعلان موعد إفتتاح برج بغداد بحلته الجديدة
⋙ استدعاء 34 ضابطآ على خلفية حرق القنصلية الايرانية في البصرة
⋙ تقرير : الهولنديون اطول شعوب العالم ..!
⋙ ولي العهد السعودي يبدأ جولة عربية وسط جدل بشأن خاشقجي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. خبير: إدارة ترامب تهدف لإحتواء إيران في سوريا والعراق معًا .. وطهران ستخرج من دمشق منهزمة
⋙ فيديو - "كهربا" يخطف ثلاثة نقاط للزمالك أمام الداخلية بهدف قاتل
⋙ بالصور.. العراق يحرز ميداليات متنوعة بمارثون ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان
الأكثر شيوعا