مقتل طفلة في غرفتها

2018/11/22 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ بعد عامين من كتابتها لمقال حصل على جائزة حول العنف باستخدام السلاح؛ تم إطلاق الرصاص على ساندرا باركس البالغة من العمر 13 عاما برصاصة طائشة.وقتلت باركس؛ بينما كانت تشاهد التلفاز في غرفة نومها في مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسون الأمريكية.

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