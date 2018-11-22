2018/11/22 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مسلحون، مساء اليوم الخميس، على قتل مدني بمنطقة جسر ديالى القديم شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون مدنيًا بمنطقة جسر ديالى القديم شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون مدنيًا بمنطقة جسر ديالى القديم شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).