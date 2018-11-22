تنظيم الحمدين يستغل الشباب الفقراء لتجنيدهم في الجيش القطري وتدريبهم على تنفيذ العمليات الإرهابية

2018/11/22 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جنود صوماليون عن أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر يقوم بمعاونة نظام فرماجو بتجنيد الآلاف من الشباب الصوماليين الفقراء للعمل في الجيش القطري.

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