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الحلبوسي يبحث مع بارزاني العلاقة بين أربيل وبغداد
2018/11/22 | 22:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مستجدات المشهد السياسي والعلاقة بين المركز والإقليم.

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