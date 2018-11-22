الحلبوسي يبحث مع بارزاني العلاقة بين أربيل وبغداد

2018/11/22 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مستجدات المشهد السياسي والعلاقة بين المركز والإقليم.

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