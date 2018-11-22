الخضراء تفتح جزئياً امام حركة المرور

2018/11/22 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بدأت القوات الامنية، برفع عدد من الجدران الإسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مع توجه الحكومة لإعادة فتح المنطقة التي تضم مباني رسمية وسفارات بشكل جزئي الأحد المقبل.وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية لـRT، وتابعتها /المعلومة/، إن “جزءا من المنطقة الخضراء سيفتح يوم الأحد المقبل وسيكون متاحا أمام الجميع”، مضيفا “تم […]

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