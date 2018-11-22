English | وظائف


الخضراء تفتح جزئياً امام حركة المرور
2018/11/22 | 23:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد بدأت القوات الامنية، برفع عدد من الجدران الإسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مع توجه الحكومة لإعادة فتح المنطقة التي تضم مباني رسمية وسفارات بشكل جزئي الأحد المقبل.

وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية لـRT، وتابعتها /المعلومة/، إن “جزءا من المنطقة الخضراء سيفتح يوم الأحد المقبل وسيكون متاحا أمام الجميع”، مضيفا “تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخضراء تفتح جزئياً امام حركة المرور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخضراء تفتح جزئياً امام حركة المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح على قطعة أرض جنوبي الديوانية
⋙ الدوبرداني: نواب نينوى يجتمعون لبحث الموازنة والوضع الأمني في المحافظة
⋙ بالفيديو.. الأخبار الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي
⋙ الاتصالات توضح سبب ضعف الانترنت
⋙ نائب عن سائرون: نرحب بزيارة البارزاني ونريد علاقات جيدة بين أربيل وبغداد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. الأخبار الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي
⋙ بالفيديو.. الجبوري: (الكاولية) أشرف من العملية السياسية
⋙ بالصور.. الإستعداد لإفتتاح متحف ميسان
الأكثر شيوعا