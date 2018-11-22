مدينة تفرض حظراً للتجول في شوارعها لسبب غريب جداً!!

2018/11/22 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب ما أعلن رئيس بلدية مدينة "باراجيتو"، الواقعة في شمال كولومبيا، فقد تقرر حظر تجوال يمنع سير وتجمع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً في الأماكن العامة بين الساعة 7 مساءً والـ5 صباحاً لحمايتهم من الأرواح الشريرة التي يزعم أنها تنتشر من خلال تطبيق الرسائل "وآتساب".ومنذ بداية هذا الأسبوع، أبلغت السلطات في مدينة "باراجيتو" عن وجود 14 حالة بين مراهقين على الأقل تظهر سلوكًا غريبًا، بما في ذلك التهديد بالقفز من أعلى الجسور والتشنجات والإغماء وتغيرات غير المبررة في أصواتهم، حسب موقع "oddity central".ومثل معظم الشباب في هذه الأيام، يستخدم جميع الضحايا تطبيق "واتساب"، ومن هنا بدأت شائعات تدور حول أن الأرواح الشريرة تنتشر من خلال التطبيق هي المسؤولة عن السلوك غير العادي.ولحماية الأطفال من أنفسهم، قرر رئيس البلدية، إينوسينسيو بيريز، فرض حظر تجول لا يسمح للشباب تحت 17 سنة بمغادرة منازلهم إلا تحت إشراف والديهم أو حراسهم، وإن وجدوا في هذه الأماكن بدون آبائهم، سيدفعون غرامات كبيرة جدًا.وقال رئيس البلدية "اتخذت هذا القرار بناء على الحالات الخطيرة الموجودة، فبعض الأطفال كانوا يقولون إنهم سينتحرون، لأن وقتهم قد حان، كانوا يقفزون من أعلى الجسور، ويتحدثون بشكل غير مترابط".وبعد التشاور مع الشرطة المحلية والمساعدين القانونيين لمكتب العمدة والأخصائيين النفسيين، قرر بيريز أن أفضل طريقة لوقف الأطفال عن القيام بأشياء مجنونة تحت تأثير هذه الأرواح الشريرة هو فرض حظر للتجول.وإلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، يحظر على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا المشي أو التواجد في الأماكن العامة بين الساعة 7 مساءً والساعة 5 صباحًا، ما لم يرافقهم آبائهم أو حراسهم.وذكر رئيس البلدية إن هذا الإجراء جعله غير محبوب لدى الشباب، لكنه شيء يمكن أن يتعايش معه إذا كان ذلك يعني منعهم من فعل شيء أحمق وخطير.

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