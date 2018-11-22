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بالفيديو.. الجبوري: (الكاولية) أشرف من العملية السياسية
2018/11/22 | 23:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ قال النائب عن تحالف المحوري احمد الجبوري؛ ان “الكاولية اشرف من هذه العملية السياسية”.

بحسب قوله.

وقال الجبوري في لقاء متلفز؛ انه يواجه اتهاما باخذ 30 مليون دولار؛ مضيفا وهو يحاور مقدم البرنامج الذي استضافه؛ اعطيني الـ 30 مليون ولن ابقى في العراق 7 دورات (دورات انتخابية) لن ارشح.

وتابع؛ انه سيذهب […]

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