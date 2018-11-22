قالوا في المثابرة

2018/11/22 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- َمن ابتعد عن الوسادة ..اقتربت له السيادة ..

ومن لزم الرقاد ..



حُرِم المراد ..

ومن أكثر النوم ..



سبقه القوم ..

ومن ترك العمل ..



تركه

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