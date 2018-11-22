English | وظائف


قالوا في المثابرة
2018/11/22 | 23:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- َمن ابتعد عن الوسادة ..

اقتربت له السيادة ..

ومن لزم الرقاد ..

حُرِم المراد ..

ومن أكثر النوم ..

سبقه القوم ..

ومن ترك العمل ..

تركه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالوا في المثابرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قالوا في المثابرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح على قطعة أرض جنوبي الديوانية
⋙ الدوبرداني: نواب نينوى يجتمعون لبحث الموازنة والوضع الأمني في المحافظة
⋙ بالفيديو.. الأخبار الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي
⋙ الاتصالات توضح سبب ضعف الانترنت
⋙ نائب عن سائرون: نرحب بزيارة البارزاني ونريد علاقات جيدة بين أربيل وبغداد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. الأخبار الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي
⋙ بالفيديو.. الجبوري: (الكاولية) أشرف من العملية السياسية
⋙ بالصور.. الإستعداد لإفتتاح متحف ميسان
الأكثر شيوعا