رئيس الجمهورية من روما: الحشد الشعبي تم تعبئته بفتوى السيد السيستاني

2018/11/22 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الخميس، أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نجاح مدهش للقوات الأمنية والحشد الشعبي الذي تم تعبئته بفتوى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.وقال صالح في كلمة له من روما على هامش مشاركته في مؤتمر حوارات المتوسط وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن "هزيمة داعش نجاح مدهش للقوات المسلحة والجيش والشرطة ...

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