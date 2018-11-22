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مصادر صحفية تكشف عن استيلاء ميليشيات مسلحة على
2018/11/22 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر صحفية تكشف عن استيلاء ميليشيات مسلحة وجهات متنفذة في محافظة البصرة على "سينما ومسرح البصرة"

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