مصادر صحفية تكشف عن استيلاء ميليشيات مسلحة على

2018/11/22 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر صحفية تكشف عن استيلاء ميليشيات مسلحة وجهات متنفذة في محافظة البصرة على "سينما ومسرح البصرة"

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