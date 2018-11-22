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العراق في اليوم العالمي للطفل.. 80% من الأطفال تعرضوا للعنف ومستوى التعليم متدنٍ
2018/11/22 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحتفل العالم في العشرين من شهر تشرين الثاني باليوم العالمي للطفل، أما في العراق فالأطفال لا يحتفلون بيومهم بسبب الظروف المعيشية والحروب التي مرت على البلاد ففي وقت يعاني فيه الأطفال في أماكن الصراعات الأمرين من التعرض للقتل والتعذيب والحرمان ليس فقط من التعليم ولكن أيضا من مقومات الحياة الرئيسية من طعام وماء بل وصل الأمر إلى استغلال الأطفال كدروع بشرية وحمل السلاح في بعض الدول.

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