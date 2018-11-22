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تعاون مثمر وشراكات منتظرة.. تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي بنظيره الإماراتي في العاصمة أبو ظبي
2018/11/22 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية.

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