تعاون مثمر وشراكات منتظرة.. تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي بنظيره الإماراتي في العاصمة أبو ظبي

2018/11/22 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية.

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