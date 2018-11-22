الشرطة يستعيد الدوليين قبل مواجهة نفط ميسان

2018/11/22 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي، تدريباته اليومية على ملعب البرج في جامعة بغداد تحضيراً لمواجهة فريق نفط ميسان يوم السبت على ملعب امانة بغداد في منتزه الزوراء في ختام الجولة الثامنة من دوري الكرة الممتاز.وبين ان "الفريق اعد العدة وبات على اتم الجاهزية سيما مع التحاق لاعبي المنتخب الوطني الذي سيكون لتواجدهم دفعة معنوية كبيرة من اجل خطف النقاط الثلاث بالرغم من صعوبة المباراة".

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