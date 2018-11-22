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حصيلة مباريات اليوم من الدوري الممتاز
2018/11/22 | 23:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداقيمت، مساء اليوم الخميس، خمس مباريات، في اطار الجولة الثامنة من منافسات دوري الكرة الممتاز، فيما ستستكمل الجولة يومي الجمعة والسبت.واستطاع السماوة ان يضيف ثلاث نقاط مهمة لرصيده، بعد ان تغلب على الديوانية بهدفين لهدف ، تناوب على التسجيل للفريق المضيف كل من كرار كاظم و انس مالك، فيما سجل فلاح عبد الكريم الهدف الوحيد للخاسر الكرخ، الذي لا يزال يواصل عروضه المتميزة الموسم الحالي، حيث استطاع ان يتغلب على فريق الطلبة بهدفين لهدف.

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