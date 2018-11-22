تسعة حكام من بغداد يفشلون في اجتياز الاختبارات البدنية

2018/11/22 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداجريت، صباح اليوم الخميس، في ملعب المرحوم علي حسين شهاب، اختبارات للحكام الجدد من بغداد، وبحضور عضو الاتحاد رئيس لجنة الصالات، غالب الزاملي.وأكد عبود، بحسب البيان، "ماضون في تطوير حكامنا بغية رفدهم الى الدوري الممتاز، ولدينا طاقات شبابية واعدة تحتاج الى بعض الامور البسيطة، ونحن بدورنا سنوفر لهم كل ما يحتاجون اليه من اجل صقلهم بالشكل الصحيح، خصوصا إذا توفرت لدينا دورات تطويرية، فضلا عن التحديثات الحاصلة للقانون، ونحن معهم اولا بأول".

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