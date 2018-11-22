بالصور.. الإستعداد لإفتتاح متحف ميسان

2018/11/22 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد محافظة ميسان، إفتتاح متحف لها.وزار محافظ ميسان، علي دواي لازم اليوم، هيأة الآثار والتراث في بغداد.وألتقى لازم بالمسؤولين في الهيأة للتحضير والتعاون لغرض إفتتاح متحف ميسان ونقل القطع الاثرية الخاصة بمحافظة ميسان الموجودة بالمتحف الوطني العراقي.وقال المحافظ "سيكون لافتتاح المتحف دافعاً قوياً للحركة السياحية في محافظة ميسان .مؤكدا بضرورة إن يكون هناك تعاون بين محافظة ميسان وإدارة هيئة الآثار والتراث لكون، محافظة ميسان، تحتوي على مواقع أثرية كبيرة وبحاجة إلى عمليات تنقيب واستخراج القطع الأثرية التي تعبر عن تاريخ العراق وميسان".وستقوم لجنة من بغداد الإسبوع المقبل، بزيارة متحف ميسان لمتابعة كافة الإجراءات والامور الخاصة بالمتحف من أجل إستكمال تحضيرات إفتتاحه.انتهى

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