2018/11/22 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح جنوبي الديوانية

22/11/2018 23:49:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ خاص

أفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر أثر مشاجرة مسلحة بينهما جنوبي المحافظة.

وقال المصدر( لوكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن شخصين اختلفا على أرض زراعية في ناحية السدير وتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة النارية أدى مقتل احدهما وإصابة الأخر بجروح ، مبينا أن الأجهزة الأمنية نقلت جثة المقتول إلى الطب العدلي بمستشفى الديوانية التعليمي والمصاب لتلقي العلاج وفتح تحقيق في ملابسات الحادث، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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