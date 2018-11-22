2018/11/22 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القافلة الأولى تضم 50 مصاباً ...

من المقرر أن يتم في وقت قريب، إرسال ضحايا القصف الكيماوي على مدينة حلبجة بإقليم كوردستان إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، حيث أكد رئيس جمعية ضحايا القصف الكيماوي في حلبجة، أن القافلة الأولى ستضم 50 من المصابين.

وقال لقمان عبد القادر لـ (باسنيوز): «كانت عمليات إرسال مصابي القصف الكيماوي على حلبجة قد توقفت مؤخراً بسبب الأزمة الإقتصادية في إقليم كوردستان، ونقل ملف هؤلاء المصابين من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين إلى وزارة الصحة»، مضيفاً «إلاّ أنه صدر فيما بعد قرار من حكومة الإقليم بتشكيل لجنة من ممثلي جمعية ضحايا القصف الكيماوي على حلبجة ووزارتي شؤون الشهداء والمؤنفلين، والمالية، للعمل على استئناف إرسال المصابين إلى الخارج للعلاج».

وأوضح عبد القادر، أنه من المقرر أن تشكل لجنة خاصة في مديرية الصحة بحلبجة لتصنيف وفرز المصابين، ومن المقرر أن يتم في وقت قريب إرسال الدفعة الأولى من المصابين، والمكونة من 50 شخصاً، إلى خارج البلاد لتقلي العلاج.

وكان النظام البعثي قد قصف مدينة حلبجة يوم 16 آذار / مارس 1988 بالأسلحة الكيماوية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 5 آلاف من مواطني المدينة، وإصابة الآلاف الآخرين.



ومنذ عام 2003 وحتى الآن توفي 105 من هؤلاء متأثرين بإصاباتهم، فيما لا يزال الكثيرين منهم يعانون من أوضاع صحية حرجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحايا كيماوي حلبجة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحايا كيماوي حلبجة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).