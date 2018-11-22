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الحكيم والعبيدي يشددان على الضرب بيد من حديد للفاسدين
2018/11/22 | 23:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكيم والعبيدي يشددان على الضرب بيد من حديد للفاسدين

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