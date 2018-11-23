بدران: نسعى للوحدة الوطنية على أساس شراكة الجميع 

2018/11/23 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن وفد حركتة الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، للقاء المسؤولين المصريين، سيبحث عددا من القضايا المهمة.

وقال بدران في تصريح له اليوم الخميس ، “نحن مصرون على الوحدة الوطنية على اساس الشراكة بين الجميع، ونبذل كل جهد كي يعيش شعبنا بحرية وكرامة”.

ووصل أمس الأربعاء وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى بدعوة من مصر.

وتقود مصر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

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