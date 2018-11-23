راموس جاهز لمباراة ايبار بعد تعافيه من الإصابة

2018/11/23 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تلقى الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، خبراً سعيداً قبل مواجهة إيبار، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الليجا.واعلن النادي الملكي بأن سولاري سيكون بمقدوره الاعتماد على سيرجيو راموس أمام إيبار، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني ضد كرواتيا بدوري […]

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